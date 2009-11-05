Министерство обороны отметило руководителей ж/д отрасли

По случаю Дня железнодорожника Министерство обороны Украины отметило руководителей железнодорожной отрасли. Генеральный директор Укрзализныци Михаил Костюк за личный взнос в дело развитие и обеспечение жизнедеятельности Вооруженных Сил Украины награжден «Знаком почета».

За значительный личный взнос в дело перестройки Вооруженных Сил Украины, образцовое выполнение служебных обязанностей, высокое профессиональное мастерство и формирование качественно новых граждански-военных отношений медалью «За содействие Вооруженным Силам Украины» отмечен первый заместитель генерального директора УЗ Владимир Корниенко, заместитель генерального директора УЗ Николай Снитко и начальник Главного управления кадровой и социальной политики Михаил Головацкий, а ценным подарком — заместитель генерального директора Виктор Черный.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины также поощрила самых достойных работников. За добросовестный плодотворный труд на железнодорожном транспорте, внедрение новой техники и современных технологий организации движения поездов и обслуживания пассажиров, высокое мастерство, творческую инициативу в работе и по случаю профессионального праздника лучшие из лучших были отмечены Почетными грамотами и благодарностями Укрзализныци, знаками «Почетный железнодорожник» и «Железнодорожная Слава».