Количество абонентов GPRS/EDGE «Киевстара» выросло

Количество пользователей мобильного интернета по технологии GPRS/EDGE от «Киевстар» по итогам III квартала т.г. выросло на 25% - до 1 млн. 157 тыс. человек, объем трафика – более чем в 2 раза, по сравнению с аналогичными прошлогодними показателями.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно данным компании, доход от услуги за 3 месяца (июль-сентябрь) составил 37,29 млн. грн., а трафик – 139 375 020 Мб. WAP-сервисом за III квартал воспользовались 3,7 млн. чел., использовав 5 211 422 Мб трафика и принеся «Киевстар» доход в объеме почти 28,9 млн. грн.

По мнению директора по управлению и развитию продуктов компании «Киевстар» Виталия ВОРОЖБИТА, рост количества клиентов, которые выбирают мобильный интернет от «Киевстар», – результат активной работы компании в этом направлении.

Справка УНИАН. Национальный мобильный оператор «Киевстар» – один из крупнейших операторов украинского рынка мобильной связи, абонентская база которого составляет 22,16 млн. чел. по состоянию на 1 ноября т.г.

«Киевстар» обеспечивает покрытие территории, где проживает 99,9% населения Украины, охватывая своей сетью все большие и малые города и более 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины. «Киевстар» предлагает услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 194 странах на 5 континентах.