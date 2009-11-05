Страховщики увеличили продажу полисов ОСАГО

Украинские страховые компании по итогам января-сентября 2009 года продали 4 млн. 898,387 тыс. полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), что на 8% больше, чем в январе-сентябре 2008 года (4 млн. 547,870 тыс. полисов).

Об этом говорится в сообщении Моторного (Транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, сумма полученных страховщиками страховых платежей от продажи полисов в январе-сентябре т.г. увеличилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – с 844 млн. 695,074 тыс. грн. до 915 млн. 692,218 тыс. грн. При этом сумма страховых выплат, произведенных страховыми компаниями – членами МТСБУ, увеличилась на 21% – с 331 млн. 989,271 тыс. грн. до 400 млн. 537,819 тыс. грн. Общая сумма страховых выплат (с 2005 года по 30 сентября 2009 года, выплаты страховых компаний и фонда защиты пострадавших) составила 1 млрд. 231 млн. 813,406 тыс. грн.

По данным МТСБУ, в десятку компаний-лидеров по сумме выплаченных страховых возмещений на конец сентября 2009 года вошли: ОАО НАСК «Оранта», ОАО УСК «Дженерали Гарант», ЗАО «СК «Провидна», ЗАО «СК «Украинская страховая группа», ЗАО УСК «Княжа», ЗАО «СГ «ТАС», АСК «ИНГО-Украина», УАСК «АСКА», ЗАО «ПРОСТО-страхование», ОАО «СК «Универсальная».

По количеству проданных полисов ОСАГО лидируют: ОАО НАСК «Оранта», ЗАО СК «Провидна», ЗАО СГ «ТАС», ЗАО УСК «Княжа», АО «УПСК», ЗАО «СК «АХА Страхование», ОАО УСК «Дженерали Гарант», ОАО СК «Универсальная», СОДО «Глобус», УАСК «АСКА».

Справка УНИАН. Украинские страховые компании в 2008 году продали 6 млн. 715,872 тыс. полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), что на 56% больше, чем за 2007 год (4 млн. 318,536 тыс. полисов).