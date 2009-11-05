ФГИ отменил приватизацию "АэроСвита"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) отменил свой приказ о приватизации государственного пакета акций ЗАО «АэроСвит-Украинские авиалинии» в размере 22,3941% уставного фонда, сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

По информации пресс-службы, такое решение было принято в связи с определением Окружного административного суда Киева, приостановившего приватизацию госпакета «АэроСвита".

Как сообщал УНИАН, Окружной административный суд Киева в обеспечение иска инвестиционной компании «Он-лайн капитал» приостановил приватизацию государственного пакета акций ЗАО «АэроСвит – Украинские авиалинии» в размере 22,3941% уставного фонда. Своим определением суд запретил Фонду госимущества совершать какие-либо действия по продаже государственного пакета авиакомпании, а также остановил действие приказа Фонда, которым были утверждены результаты проведенной оценки данного предприятия.

В исковом заявлении, в обеспечение которого было принято данное определение, компания «Он-лайн капитал» требует признать недействительными результаты проведенной ЗАО «Консалтинговая фирма «Остров» оценки госпакета ЗАО «АэроСвит – Украинские авиалинии», в соответствии с которой 22,3941% авиакомпании были оценены в 17 млн. грн., а также требует обязать ФГИУ воздержаться от продажи данного пакета акций.

ЗАО «Консалтинговая фирма «Остров» оценила рыночную стоимость государственного пакета ЗАО "Авиакомпания "АэроСвит" в размере 22,3941% уставного фонда в 17 млн. грн. Данная оценка была проведена с целью дальнейшей приватизации госпакета акций компании.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году и на сегодняшний день является крупнейшим украинским авиаперевозчиком с разветвленной маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 15 судов Boeing. "АэроСвит" обслуживает свыше 60 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных – в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.