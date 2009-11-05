Эксперт: Украине нужно развивать инфраструктуру

Дальнейшее расширение экспорта зерна из Украины невозможно без развития надлежащей инфраструктуры, в частности и морских, и речных элеваторов.

Об этом говорится в аналитической записке инвестиционной группы «Сократ», переданной в распоряжениие УНИАН.

Так, отмечают аналитики, половина крупных отечественных экспортеров зерна имеют собственные современные зерноперевалочные комплексы в портах. Они подчеркивают, что элеватор широкой мощности является ценным активом, поскольку позволяет не только завершить полную вертикальную интеграцию зернового бизнеса, но и диверсифицировать его, продавая услуги зернопогрузки и хранения конкурентам. Ярким примером такой стратегии является деятельность компании «Кернел», считают аналитики.

По их мнению, инвестиции в инфраструктуру позволят Украине в дальнейшем расширить свое присутствие на мировом зерновом рынке и максимально использовать потенциал аграрной отрасли.

Как сообщал УНИАН, за 4 месяца 2009-2010 маркетингового года из Украины экспортировано 10,6 млн. тонн зерновых грузов, в том числе 9 млн. тонн зерна, 1,1 млн. тонн масличных культур, а также свыше 500 тыс. тонн продуктов переработки зерна. В структуре экспорта зерна из Украины в первые 4 месяца т.г. 4,8 млн. тонн составляет пшеница (+200 тыс. тонн к прошлому году), 3 млн. тонн – ячмень (-600 тыс. тонн), около 800 тыс. тонн – кукуруза (+300 тыс. тонн).