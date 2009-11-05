Долг перед Крюковским вагоностроительным достиг 130 млн. грн.

Задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) перед ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" (Кременчуг, Полтавская обл.) достигла 130 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании руководителей промышленных предприятий Кременчуга с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ сообщил председатель правления предприятия Евгений ХВОРОСТ.

"Сегодня у нас сложилась тяжелая ситуация с возвратом НДС. Ранее сумма долга была меньше. Нам сегодня должны 130 млн. грн. А долг "Укрзализныци" составил 100 млн. грн. за поставленную продукцию", - сказал Е. ХВОРОСТ.

По его словам, отсутствие 130 млн. грн. НДС не позволяет увеличить объемы производства и соответствующие поступления в городской бюджет.

Справка УНИАН. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

В 2008 году Крюковский вагоностроительный завод продал 112 пассажирских и 6 400 грузовых вагонов.