General Motors передумал продавать Opel канадцам и россиянам

Американский автоконцерн General Motors неожиданно передумал продавать Opel консорциуму канадской Magna и российского Сбербанка, поскольку поверил в способность самостоятельно поставить европейское подразделение на ноги, сообщает Reuters.

Радикальную смену стратегии одобрил в среду совет директоров GM, назначенный всего четыре месяца назад после банкротства американского концерна. Решение ставит под удар власти Германии во главе с канцлером Ангелой МЕРКЕЛЬ, активно лоббировавшей сделку.

Власти России, для которой Германия является крупнейшим европейским партнером, особенно в энергетической сфере, также рассчитывали на удачное завершение сделки, преследуя как давнюю цель преодолеть барьеры на пути российских госинвестиций в Европе, так и получить доступ к технологиям в автомобилестроении и вдохнуть новую жизнь в хиреющие остатки советского автопрома.

Российский премьер Владимир ПУТИН пообещал учесть на будущее "пренебрежительное отношение" американского GM, передумавшего продавать Opel консорциуму канадской Magna и российского Сбербанка.

"Мы должны будем учитывать такой стиль взаимоотношений с партнерами в будущем. Хотя пренебрежительное отношение к своим партнерам в данном случае обращено, прежде всего, к европейцам, а не к нам, надо будет иметь это в виду в будущем", - сказал В.ПУТИН.