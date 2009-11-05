НКК и «Укртрансконтейнер» намерены намерены подать иск в международный арбитраж

Национальная контейнерная компания (НКК) и ее дочернее предприятие «Укртрансконтейнер» (УТК) готовят обращение в международный арбитраж с иском от иностранных учредителей частного предприятия «Укртрансконтейнер» против Ильичевского морского торгового порта (ИМТП) как государственного предприятия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКК.

Напомним, 3 ноября Верховный Суд Украины своим постановлением удовлетворил кассационную жалобу Ильичевского МТП и оставил в силе решение Хозяйственного суда Одесской области от 12 мая 2009 г. о расторжении договора совместной деятельности между ИМТП и УТК.

Как отмечается в сообщении, в этой связи руководство НКК и ее дочернего предприятия УТК заявляют о нарушении прав иностранных инвесторов. По данным НКК, на сегодняшний день Украина в одностороннем порядке расторгла уже как минимум 16 договоров о совместной деятельности с частными компаниями.

Как считают в НКК, для обращения в арбитраж существуют все необходимые основания, поскольку, как субъект международного права, Украина еще в 1994 году подписала и ратифицировала межгосударственный договор, регулирующий правовые основы частного инвестирования. В соответствии с этим международным актом Украина обязана обеспечивать правовую защиту иностранных инвестиций.

В сообщении также отмечается, что руководство НКК и УТК намерено отстаивать свою позицию, которая базируется на трех основных тезисах. «Во-первых, «Укртрансконтейнер» построил в Украине самый современный в технологическом отношении контейнерный терминал, обеспечивающий до 80% совокупной прибыли всего Ильичевского порта. Во-вторых, частные инвестиции в терминал, превысившие 60 миллионов долларов США, кардинально изменили конкурентную ситуацию на Черном море, обеспечив приход в Украину крупнейших мировых судоходных компаний, ранее работавших исключительно через терминалы Турции и Румынии. И, в-третьих, для НКК, как ответственного международного оператора и инвестора, сохранение деловой репутации первично по сравнению с извлечением прибыли», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Верховный суд Украины (ВСУ) 3 ноября удовлетворил кассационные жалобы Генпрокуратуры, Минтранссвязи и руководства Ильичевского морского торгового порта и признал недействительным договор о совместной деятельности между портом и ЧП «Укртрансконтейнер». ВСУ оставил в силе решение Хозяйственного суда Одесской области от 12 мая 2009 года о расторжении договора.

Справка УНИАН. Прокуратура Одесской области в начале года выявила нарушения договора о совместной деятельности, заключенного между ИМТП и «Укртрансконтейнером», и обратилась с иском о расторжении в областной хозсуд. Основными нарушениями, по мнению прокуратуры, являются несвоевременное внесение ЧП «Укртрансконтейнер» своего взноса и, как следствие, несоблюдение плановых показателей развития контейнерного терминала, внесение взноса не в той валюте, которая предусматривалась договором, самовольный захват и использование имущества, которое в совместную деятельность не передавалось, финансирование собственных расходов за счет средств совместной деятельности, отказ предприятия компенсировать порту расходы, связанные с общей совместной деятельностью.

12 мая т.г. Одесский хозсуд удовлетворил иск и признал договор расторгнутым. «Укртрансконтейнер» обжаловал данное решение в апелляционном суде. 26 июня 2009 г. Апелляционный хозяйственный суд Одесской области оставил решение суда первой инстанции в силе, УТК подал кассацию. 26 августа 2009 г. Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил кассацию УТК и признал договор действительным. На это решение подали кассации Минтранссвязи, ГПУ, ИМТП.

Напомним, еще в 2005 году руководители профсоюзов порта заявляли о незаконности сделки с ЧП «Укртрансконтейнер».

Ильичевский морской торговый порт функционирует с 1958 года. Территория предприятия – 346 га, протяженность причальной линии – 5,4 км, площадь крытых складских помещений – 54,2 тыс. кв. м, открытой складской площадки – 743 тыс. 940 кв. м.

ЧП «Укртрансконтейнер» является дочерней компанией Национальной контейнерной компании (НКК) – крупнейшего в России оператора контейнерных терминалов, занимающего лидирующее положение на рынке стивидорных услуг.

Договор о совместной деятельности между портом и «Укртрансконтейнером» был подписан в июне 2005 года.