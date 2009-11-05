МТСБУ предлагает повысить базовый тариф по ОСАГО

Моторное (Транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) предлагает повысить минимальный базовый тариф по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) с 291,45 грн. до 389 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент МТСБУ Владимир РОМАНИШИН на пресс-конференции сегодня.

Он сообщил, что МТСБУ уже подало соответствующие предложения в Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслгу).

«Базовый тариф 291,45 грн. не соответствует реалиям сегодняшнего времени», - сказал В.РОМАНИШИН.

Также он отметил, что кроме повышения базового тарифа, также предлагается пересмотреть с учетом инфляции размер лимитов ответственности по данному виду страхования. Расчеты, проведенные ОАО «Институт риска», показали, что лимиты ответственности нужно увеличивать в 1,92 раза (коррекция на инфляцию с момента вступления в силу закона за 2005-2009 год), с 25,5 тыс. грн. до 50 тыс. грн. по «имуществу», и с 51 тыс. грн. до 100 тыс. грн. при возмещении вреда жизни и здоровью.

При этом В.РОМАНИШИН отметил, что при увеличении лимитов ответственности по ОСАГО на 96%, базовый тариф предлагается увеличить всего на 33,5%.

Как сообщил президент ОАО «Институт риска» Александр МАЦ, кроме повышения базового тарифа и лимитов ответственности также предлагается пересмотреть корректирующие коэффициенты, ряд из которых, по его словам, оказались не совсем корректными.

Так, предлагается существенно повысить коэффициенты для городов-спутников Киева: Броваров, Борисполя, Бородянки, Василькова, Вышгорода, Вишневого, Ирпеня, Боярки и Орехова. Если раньше к этим городам применялся коэффициент в размере 0,5-1,8 (в зависимости от типа договора ОСАГО), то теперь его предлагают увеличить до 2,2-2,9. Что касается Киева, то в данном случае коэффициенты тоже хотят существенно увеличить — в 1,5-2 раза.

Он отметил, что в отличие от первоначальных расчетов базового тарифа по ОСАГО (291,45 грн.), лимитов ответственности и корректирующих коэффициентов, для которых брались в основном данные иностранной статистики, при подсчете нового базового тарифа использовались данные, предоставленные 71 украинским страховщиком.

А.МАЦ также сообщил, что в ходе расчетов был определен прогнозный показатель средней страховой выплаты по данному виду страхования. Так, ожидается, что к середине 2010 года средняя выплата по полису ОСАГО составит около 10 тыс. грн., против 9 тыс. грн. на сегодня.

По словам В.РОМАНИШИНА, планируется, что нововведения вступят в силу в начале 2010 года, однако когда именно, будет решать Госфинуслуг, у которой 45 дней на рассмотрение предложений МТСБУ.