Honda, Nissan и Suzuki завершили I полугодие с прибылью

Японские автоконцерны Honda, Nissan и Suzuki завершили первые шесть месяцев 2009 финансового года /апрель-сентябрь/ с прибылью. Об этом сообщили сегодня ПРАЙМ-ТАСС в национальной ассоциации автомобилестроительных предприятий. Полученные этими тремя компаниями доходы за этот период, отметили в отраслевом объединении, превысили ранее прогнозировавшийся уровень.

С учетом этого, по данным ассоциации, совокупные доходы ведущей "семерки" японского автопрома за первое полугодие составили 14,6 млрд иен /свыше 150 млн доллпо текущему курсу/.

Автогиганту Toyota Motor Corp. ввиду более значительных масштабов потерь на мировых рынках в условиях глобального финансового кризиса не удалось завершить полугодие с положительным балансом, но 2-й квартал /июль-сентябрь/ оказался для него также плюсовым.