Прибыль китайской Lenovo Group выросла в 2,3 раза

Китай. Чистая прибыль Lenovo Group (крупнейший в Китае производитель ПК) выросла во втором квартале 2009-2010 финансового года (июль-сентябрь) в 2,3 раза - до 53 млн. долл. (годом ранее была получена прибыль в размере 23 млн. долл.).

В то время как американские и европейские производители компьютеров терпят убытки, китайские конкуренты завоевывают новые рынки сбыта. Их демпинг цен оказался очень кстати в условия кризиса.