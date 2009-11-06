Порядок доступа абонентов мобильной связи к службам экстренной помощи

Министерство транспорта и связи Украины утвердило Порядок организации доступа абонентов сетей мобильной связи к службам экстренной помощи.

Об этом говорится в приказе МТСУ от 07.10.2009 г. №1034 (зарегистрирован в Минюсте 29.10.2009 г. под № 1002/17018), который обнародован на сайте Верховной Рады.

Согласно приказу, этот порядок распространяется на телефонные сети общего пользования Украины, которые используются для установления соединений абонентов, потребителей сетей подвижной (мобильной) связи со службами экстренной помощи (службами экстренного вызова): пожарной охраны - 101, милиции - 102, скорой помощи - 103, аварийной службы газа - 104, службы помощи населению по единому номеру 112.

Операторы сетей мобильной связи для обеспечения своим абонентам/потребителям доступа к службам экстренного вызова 101, 102, 103, 104 и службы помощи населению по единому номеру 112 должны использовать схемы организации связи через сети "Укртелекома". В отдельных случаях, по согласованию со службами экстренного вызова, также возможна организация такого доступа через соединительные линии или каналы связи непосредственно к учрежденческим АТС (при их наличии) служб экстренного вызова.