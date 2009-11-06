Потоки пассажиров и транспорта через границу не уменьшаются

Государственная пограничная служба Украины информирует, что за минувшие сутки, по сравнению с предыдущими, пасажиротранспортний потек через государственную границу не уменьшился, а на некоторых участках даже возрос.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Государственной пограничной службы Украины, количество пассажиров, которые пересекли границу через перепускные пункты, увеличилось приблизительно на 10 тысяч лиц и составило 176 тысяч лиц. Также за сутки госграницу пересекли около 44 тысяч транспортных средств, что на 2 тысячи больше, нежели за предыдущую.

Госпогранслужба сообщает, что по состоянию на 6 ноября обстановка в пунктах пропуска контролируется и стабильная, очередей граждан и автотранспорта нет, за прошлые сутки во время пограничного контроля лиц с признаками заболевания гриппом типа A/H1N1 не выявлено. Случаев заболевания данным вирусом персонала ГПСУ не зарегистрировано.

Как и накануне, ограниченно движение украинских граждан на границе со Словакией в пешем порядке и на мотоциклах через пункт пропуска «Убля», который расположен напротив украинского пункта пропуска «Малый Березный», и в пешем порядке с 09.00 3 ноября через пункт пропуска «Велки Сельменцы» напротив пункта пропуска «Мали Сельменцы».