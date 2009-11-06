Киевский метрополитен готовится к 50-летию

КП «Киевский метрополитен» 6 ноября 2010 года отпразднует 50-летие со времени, когда начали работу первые станции метро – «Вокзальная», «Университет», «Крещатик», Арсенальная», «Днепр».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель начальника «Киевского метрополитена» Олег МОСКАЛЕНКО.

Как отметил он, если в 1961 году метрополитен перевез 29,2 млн. пассажиров, то в 2008 г. – 664 млн. пассажиров. За все 49 лет «Киевский метрополитен» перевез свыше 16 млрд. человек – троекратное количество населения Земли.

По словам О.МОСКАЛЕНКО, начиная с ноября этого года, а также на протяжении всего следующего года «Киевский метрополитен» будет проводить юбилейные акции и мероприятия, посвященные 50-летию. При этом в рамках подготовки к юбилею уже создан организационный комитет, обновлен сайт метрополитена, на котором будет вывешиваться информация об акциях, разработан официальный логотип юбилея, обновлен музей Киевского метрополитена. «На эти мероприятия не будет потрачено никаких средств. Вся организационная работа сделана штатным коллективом метрополитена», - сообщил он.

Уже в ноябре-декабре т.г. метрополитен намерен провести конкурс на лучший рисунок, фото, стихотворение на тему «Я люблю метро». Кроме того, на протяжении 2010 года будут проводиться выставки, радио-викторины, интернет-викторины с розыгрышами призов и пр.

К юбилею также планируется разработка украинскими дизайнерами новой формы одежды для работников метро. По словам О.МОСКАЛЕНКО, метрополитен просит киевлян посодействовать созданию фотоальбома о метрополитене, и приглашает желающих делиться историческими фотографиями, которые будут возвращены владельцам обратно. Кроме того, метрополитен планирует создать «исторический вагон» - оборудованный материалами и фотографиями времен, когда метро только начало функционировать. Совместно с «Укрпочтой» планируется также выпуск тематической почтовой марки.

Справка УНИАН. «Киевский метрополитен» начал работу 6 ноября 1960 г. Первая введенная в эксплуатацию линия – Святошино-Броварская – на сегодняшний имеет длину 22,7 км и насчитывает 18 станций.

С 1976 г. начата эксплуатация первого участка новой Куреневско-Красноармейской линии. Сейчас эта линия имеет длину 19,3 км и 12 станций.

В 1989 г. было открыто движение на третьей линии – Сырецко-Печерской, которая на сегодняшний день при длине 15,2 км насчитывает 16 станций.

Сегодня «Киевский метрополитен» - это 3 линии общей длиной почти 60 км, 46 станций, 3 пересадочных узла в центре города, 669 вагонов, 115 эскалаторов.