Глава европейского подразделения GM уходит в отставку

Глава европейского подразделения General Motors, управляющий такими брендами, как Opel и Vauxhall, Карл-Петер Форстер покидает свой пост в ответ на решение американского автогиганта не продавать немецкий автоконцерн консорциуму австро-канадской Magna и российского Сбербанка, пишут в пятницу немецкие СМИ.

Между тем, ожидается, место Форстера займет американец Ник Райли (Nick Reilly), работавший ранее в азиатском подразделении GM. Решение о его назначении на пост главы европейского подразделения General Motors вызвало широкий резонанс в немецких СМИ. Так, по мнению авторов статьи в немецком журнале Spiegel, назначение Райли усугубит положение немецкого автопроизводителя. "Назначение (этого) менеджера является провокацией для немецкого автопроизводителя, так как до настоящего времени он работал в азиатском подразделении и был ответственен за продвижение дешевой марки Chevrolet", - пишет Spiegel, отмечая, что Opel в таком случае "деградирует до уровня региональной европейской марки".

В ночь на среду на заседании правления концерна в Детройте GM приняло решение не продавать Opel консорциуму Magna-Сбербанк в связи с улучшением деловой обстановки в Европе. Исполнительный директор американского автогиганта Фриц Хендерсон в своем заявлении пообещал, что в скором времени Германии и правительствам других стран будет представлен план реструктуризации. GM также планирует провести полную реструктуризацию расходов в размере трех миллиардов долларов, что, по мнению руководства компании, можно успешно осуществить на фоне улучшения деловой ситуации в Европе.

Решение американского автоконцерна вызвало бурю критики по всей Европе. Так, немецкие власти крайне негативно отреагировали на изменение планов GM. В частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала решение GM "поражением", а премьер-министр федеральной земли Гессинг Роланд Кох заявил, что своими действиями General Motors "растоптала" "многомесячные старания" Европы по поиску оптимального варианта выхода Opel из сложной финансовой ситуации.

В то же время мнение властей поддерживают европейские профсоюзы, опасающиеся масштабных сокращений, которые, возможно, проведет американская компания в рамках программы реструктуризации. Так, по словам главы производственного совета Opel Клауса Франца, активисты профсоюзов намерены провести акции протеста по всей Европе уже в ближайшее время.