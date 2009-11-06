МАУ доставила в Украину первую партию марлевых повязок

Сегодня авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) бесплатно доставила в Украину первую партию защитных марлевых повязок, необходимых для эффективного предотвращения распространения вирусной инфекции. Согласно сообщению, гуманитарный груз МАУ доставляет на бесплатной основе по просьбе Министерства иностранных дел Украины в рамках реализации программы борьбы с эпидемией гриппа. Гуманитарный груз общим весом 4 тонны будет перевезен двумя партиями. Первая партия прибыла в киевский международный аэропорт «Борисполь» сегодня рейсом МАУ Франкфурт–Киев в 15:05. Прибытие второй партии ожидается из Франкфурта завтра, 7 ноября, в это же время.

Справка УНИАН. Акционерами МАУ являются Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, Austrian Airlines – 22,5%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 9,9%, и другие – 6%.