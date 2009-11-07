В Хабаровском крае разбился военный самолет Ту-142

Самолет Тихоокеанского флота Ту-142, который выполнял тренировочный полет, потерпел катастрофу в Татарском проливе (Хабаровский край) в районе мыса Садинга, на его борту, по уточненным данным, находились 11 человек. Об этом сообщает РИА Новости

"Самолет выполнял тренировочный полет в соответствии с планом боевой подготовки. На завершающем этапе полета над акваторией Татарского пролива связь с экипажем прервалась, и отметка самолета исчезла с экранов наземных радиолокационных станций. В результате поисков, организованных силами кораблей ТОФ, гражданских судов и самолетами ВВС, обнаружен район падения самолета Ту-142. Ведется поиск экипажа. Поиском руководит командующий ТОФ вице-адмирал Константин Сиденко", - сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Противолодочный самолет Ту-142М3 рассчитан на экипаж из десяти человек. Размах крыла составляет 51,1 метра. Самолет развивает скорость до 825 километров в час. По натовской классификации Ту-142М3 называют "Медведь".

Дальний самолет противолодочной обороны Ту-142 был разработан в ОКБ А.Н.Туполева для борьбы с новейшими подводными лодками вероятных противников. Этот самолет проектировался с поисково-прицельной системой "Беркут" и набором средств для поражения подводных лодок на базе самолета Ту-95РЦ, который в тот период ОКБ разрабатывало для ВМФ. При проектировании Ту-142 ОКБ применило новую конструкцию основных стоек шасси с 12-колесными тележками. Кроме того, в конструкции стали использоваться двухщелевые закрылки. Это было сделано для улучшения взлетно-посадочных характеристик самолета и приспособления его для работы с грунтовых аэродромов.

Первая опытная машина Ту-142 4200 строилась на Куйбышевском авиационном заводе. Первый полет Ту-142 совершил 18 июня 1968 года. Самолет пилотировал экипаж во главе с летчиком-испытателем Иваном Ведерниковым.