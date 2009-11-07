Глава европейского подразделения GM переходит в Tata Motors

Глава европейского подразделения корпорации General Motors Форстер, покинувший свой пост в знак протеста против решения не продавать Opel, может перейти на работу в индийский автоконцерн Tata Motors. Об этом сегодня сообщает "Немецкая волна".

Карлу-Петеру Форстеру, ушедшему с поста главы европейского подразделения корпорации General Motors (GM) в знак протеста против решения Детройта не продавать Opel, предложена работа в индийском автоконцерне Tata Motors. Уже ведутся интенсивные переговоры о конкретной должности и объеме полномочий, сообщает в субботу, 7 ноября, еженедельник Focus со ссылкой на неназванные источники. По сведениям издания, решение будет принято в ближайшее время. Ранее представители GM официально подтвердили отставку своего топ-менеджера.

Комментируя уход Форстера, глава GM Фриц Хендерсон подчеркнул, что других перестановок в руководстве Opel не будет, отмечает агентство dpa. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в отставку будет отправлен глава компании Ханс Демант (Hans Demant). По словам Хендерсона, обновленная команда управленцев Opel/Vauxhall будет представлена в ближайшие дни или недели. В то же время он воздержался от ответа на вопрос о том, в каких масштабах планируются увольнения на заводах Opel. Ранее заместитель главы GM Джон Смит заявил, что в Европе будет сокращено 10 000 рабочих мест, то есть каждое пятое.

Между тем правительство Германии напомнило, что в Берлине ожидают от Детройта новой концепции санации Opel. После ее получения будет принято решение о дальнейших действиях. Накануне на четырех германских заводах концерна были проведены акции протеста. Выступавшие на митингах профсоюзные лидеры подчеркивали, что трудовые коллективы не согласны с планами санации Opel, так как они предусматривают закрытие заводов и массовое сокращение рабочих мест. В ответ представители Детройта пригрозили, что в случае несогласия советов трудовых коллективов с планами GM, предприятия Opel могут быть объявлены банкротами.