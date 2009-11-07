В Минске экстренно сел самолет, летевший в Москву

Самолет итальянской авиакомпании Wind Jet, который летел в Москву, совершил экстренную посадку в национальном аэропорту "Минск", пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель аэропорта в субботу.

"Самолет совершал полет из Италии в Москву и из-за трещины стекла в кабине пилота вынужден был произвести экстренную посадку в Минске", - сказал он. По его данным, на борту находились 128 пассажиров и пять членов экипажа. Никто из пассажиров не пострадал, все они размещены в здании аэропорта и сейчас решается вопрос об их доставке в Москву, сообщил представитель аэропорта.