Новым шефом Opel может стать немец

Руководство американского автогиганта General Motors, решившее сохранить Opel в качестве своего дочернего предприятия, хотело бы назначить на пост главы европейского подразделения немецкого топ-менеджера. Об этом вчера сообщила «Немецкая волна

Руководство американского автогиганта General Motors (GM) хотело бы по возможности назначить на пост главы европейского подразделения Opel представителя Германии. Как сообщает агентство dpa, поиски ведутся среди немецких топ-менеджеров.

Ветеран GM Боб Луц, которого называли среди возможных кандидатов на этот пост, даже если и будет назначен, сразу же уйдет в отставку, как только будет найден немецкий менеджер, утверждает издание Wall Street Journal. В Детройте полагают, что назначение на важный пост немца позволит улучшить отношения с правительством Германии, обострившиеся в результате отказа от продажи Opel.

Как сообщалось ранее, глава европейского подразделения General Motors, управляющий такими брендами, как Opel и Vauxhall, Карл-Петер Форстер решил покинуть свой пост в ответ на решение американского автогиганта не продавать немецкий автоконцерн консорциуму австро-канадской Magna и российского Сбербанка. Как предполагалось, место Форстера должен бытл занать американец Ник Райли (Nick Reilly), работавший ранее в азиатском подразделении GM.

Решение о его назначении на пост главы европейского подразделения General Motors вызвало широкий резонанс в немецких СМИ. Так, по мнению авторов статьи в немецком журнале Spiegel, назначение Райли усугубит положение немецкого автопроизводителя. "Назначение (этого) менеджера является провокацией для немецкого автопроизводителя, так как до настоящего времени он работал в азиатском подразделении и был ответственен за продвижение дешевой марки Chevrolet", - пишет Spiegel, отмечая, что Opel в таком случае "деградирует до уровня региональной европейской марки".