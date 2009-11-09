Российские турфирмы раскупают места в Закарпатье на Новый год

На Закарпатье уже раскуплено 74% мест в гостиницах и санаториях на новогодне-рождественские праздники 2010 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель туристско-информационного центра Закарпатья, преподаватель кафедры туризма Ужгородского национального университета Александр КОВАЛЬ.

По его словам, закарпатские туристические организации ожидали значительного спада въездного туризма в связи с введением карантина, поэтому начали понемногу переориентироваться на выездной туризм.

«Однако последние заказы, особенно те, что на 50% и 100% заранее проплачены на период с 24 декабря по 15 января, вызвали определенный ажиотаж на новогодне-рождественские праздники 2010 года в Закарпатье. Специалисты туристической отрасли связывают это с тем, что московские и киевские туроператоры, пользуясь затишьем на рынке, пытаются выкупить места в гостиницах и санаториях Закарпатья на новогодне-рождественские праздники 2010 года, чтобы обойтись без местных посредников, через которых цены значительно поднимаются», - уточнил А.КОВАЛЬ.

Он также добавил, что благодаря оперативным действиям россиян, украинцы могут вообще остаться без отдыха в зимних Карпатах на новогодне-рождественские праздники 2010 года.

«Россияне знают больше правды о нашем политическом карантине, чем киевские туроператоры, и поэтому профессионально работают на рынке новогоднего туризма», - отметил А.КОВАЛЬ.