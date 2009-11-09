Количество доменных имен в домене .UA в октябре выросло на 3,3%

По состоянию на конец октября 2009 года количество доменных имен третьего уровня (3LD) в домене .UA выросло на 3,3% по сравнению с сентябрем 2009 года и составило более 465,8 тыс.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании-администратора домена .UA «Хостмастер».

По состоянию на конец октября 2009 года наибольшее количество доменных имен было зарегистрировано в домене com.ua – 156,3 тыс. имен, или 33,6% от всех зарегистрированных доменных имен третьего уровня в домене .UA. Почти 24,2%, или 112,4 тыс., приходится на доменные имена, зарегистрированные в домене org.ua. 8,6%, или 40,2 тыс. доменных имен, зарегистрировано в домене kiev.ua, почти 5,8%, или 26,8 тыс. доменных имен, – в домене net.ua, почти 3,8%, или 17,5 тыс. доменных имен, – в домене in.ua, 3,4%, или 16 тыс. доменных имен, в домене dp.ua и dnepropetrovsk.ua. На остальные домены приходится менее 1-2% от всех зарегистрированных доменных имен.

В октябре 2009 года в большинстве доменов третьего уровня наблюдалась позитивная динамика регистрации доменных имен. В домене com.ua в октябре 2009 года число доменных имен выросло более чем на 1,4%, или на 2,2 тыс. доменных имен. В домене org.ua прирост доменных имен в октябре 2009 года составил более 4,9%, или на 5,3 тыс. доменных имен.

Также позитивную динамику продемонстрировали домены: net.ua, в котором число доменных имен в октябре 2009 года выросло на 2,8%, или на 0,7 тыс. доменных имен; dnepropetrovsk.ua (dp.ua) – рост на 3,2% (почти на 0,5 тыс. доменных имен). В домене kiev.ua число доменных имен в октябре 2009 года выросло на 0,6%, или на 0,2 тыс. доменных имен.

Число приватных доменов второго уровня (2LD) в октябре 2009 года выросло на 0,5%, или менее чем на 0,1 тыс. доменных имен, и составило по итогам месяца почти 8,2 тыс.

Справка УНИАН. ООО «Хостмастер» создано в 2001 году ведущими украинскими специалистами в области интернет-технологий - администраторами домена первого уровня .UA и публичных доменов второго уровня *.UA. Все учредители владеют равными долями в уставном фонде предприятия.

ООО «Хостмастер» является специализированным предприятием и ведет деятельность единственного вида - предоставление услуг по администрированию и сопутствующему техническому сопровождению домена .UA и публичных доменов в нем.