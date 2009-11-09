За 9 месяцев в строй введено в 5 раз меньше номеров АТС
11:56, 09 ноября 2009Транспорт/Связь
0
По сравнению с 2008 г.
За 9 месяцев 2009 года в отрасли связи введено в строй более чем в 5 раз меньше номерной емкости АТС по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госадминистрации связи.
Согласно сообщению, в течение 9 месяцев текущего года построено и введено в строй 38,9 тыс. номеров АТС (ОАО «Укртелеком», который в основном обеспечивает доступ к общедоступным телекоммуникационным услугам, – 37,5 тыс.), из них в сельской местности - 3,1 тыс. номеров
С начала года ОАО «Укртелеком» установило 162,3 тыс. номеров основных телефонов, из них в сельской местности - 20 тыс. номеров.
При этом за 9 месяцев 2008 года операторами были введены в строй более 207 тыс. номеров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter