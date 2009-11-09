За 9 месяцев в строй введено в 5 раз меньше номеров АТС

За 9 месяцев 2009 года в отрасли связи введено в строй более чем в 5 раз меньше номерной емкости АТС по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госадминистрации связи.

Согласно сообщению, в течение 9 месяцев текущего года построено и введено в строй 38,9 тыс. номеров АТС (ОАО «Укртелеком», который в основном обеспечивает доступ к общедоступным телекоммуникационным услугам, – 37,5 тыс.), из них в сельской местности - 3,1 тыс. номеров

С начала года ОАО «Укртелеком» установило 162,3 тыс. номеров основных телефонов, из них в сельской местности - 20 тыс. номеров.

При этом за 9 месяцев 2008 года операторами были введены в строй более 207 тыс. номеров.