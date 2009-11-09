Возбуждено дело против служащих Киевского метрополитена

В городе Киеве работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили служебных лиц коммунального предприятия «Киевский метрополитен», которые по завышенным ценам закупили запасные части для вагонов метро и оборудование для станций метрополитена, чем нанесли ущерб городскому бюджету на сумму 22,1 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, прокуратурой столицы возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.2 ст.367 (превышение власти или служебных полномочий и служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.