Администрация речпортов намерена передать в аренду теплоходы

Госпредприятие "Администрация речных портов" намерено передать в аренду теплоходы для перевозки льготников в Запорожье.

По данным пресс-службы Запорожской мэрии, об этом подводя итоги навигации 2009 г. заявил начальник государственного предприятия "Администрация речных портов" Константин СТАДНИКОВ на встрече с городским головой Запорожья Евгением КАРТАШОВЫМ.

"К.СТАДНИКОВ сообщил, что подписал приказ о проведении конкурса по передаче теплоходов в долгосрочную аренду для осуществления социальных пассажирских перевозок в городе Запорожье", - сообщили в пресс-службе, отметив, что данное решение продиктовано убыточностью пассажирских перевозок речным транспортом в Запорожье.

"В 2009 году навигация в Запорожье продолжалась с 28.04.2009 по 02.11.2009. На линиях постоянно работало от 3 до 5 теплоходов. Было перевезено 135 965 пассажиров: 134 339 льготников и 1 626 платных пассажиров. Для компенсации льготных перевозок речным транспортом из Государственного и городского бюджетов было выделено 1797,88 тыс. грн. При этом сумма затрат ГП "Администрация речных портов" на перевозку льготных категорий пассажиров за навигацию 2009 года составила 1801,560 тыс. грн., а чтобы сохранить перевозку запорожцев речным транспортом в будущем году речникам необходимо не менее 2 млн. грн. на ремонт теплоходов, понтонов и другого оборудования", - пояснили в пресс-службе.

Сейчас, по данным Запорожской мэрии, городские власти по предложению К.СТАДНИКОВА, рассматривают вопрос о создании коммунального предприятия для перевозки льготников речным транспортом.

"Начальник государственного предприятия "Администрация речных портов" Константин СТАДНИКОВ обещал передать теплоходы и причалы в аренду по минимальной цене", - сообщили в пресс-службе.

О какой конкретно сумме идет речь официально не сообщается.

Справка УНИАН. В Запорожье речным транспортом пользуются, в основном, владельцы дач, участки которых расположены в непосредственной близости от Днепра на расстоянии до 70 км от областного центра. Большая часть из них - пенсионеры.