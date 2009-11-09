Полтавской обл. в год на содержание автодорог нужно 17 млрд.грн.

В Полтавской области годовая потребность затрат на содержание автодорог составляет 17 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Полтавской области Роман ГНАТЕНКО.

«Сегодня годовая потребность с учетом реконструкции, ремонта и содержания дорог, согласно подсчетам экспертов, оценивается на уровне 17 млрд. грн. И это не считая средств на строительство новых дорог. Поступления в т.г. оцениваются на уровне не более 5 млрд. грн.», - заявил Р.ГНАТЕНКО.

Он также отметил, что в 2010 году у Службы автомобильных дорог в области, в соответствии с планом, сумма расходов будет превышать сумму поступлений.

«Самое худшее, что в 2010 году мы абсолютно не понимаем каким образом будем работать, поскольку сумма расходов превышает сумму поступлений», - добавил Р.ГНАТЕНКО.