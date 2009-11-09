КП «Киевский метрополитен» опровергает обвинения относительно нарушений в сфере государственных закупок. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба метрополитена.

«Отмечаем, что закупки «Киевским метрополитеном» товаров и услуг проходили и проходят в соответствии с действующим законодательством», - отмечается в сообщении КП.

По данным предприятия, по состоянию на 15.00 9 ноября КП «Киевский метрополитен» не получало постановление об возбуждении прокуратурой города уголовного дела.

При этом пресс-служба «Киевского метрополитена» официально заявляет, что «многочисленные проверки контролирующих органов, которые начались в ноябре прошлого года после повышения тарифов на проезд до 2,00 грн., и продолжаются до сих пор, не засвидетельствовали ни «разоблачения служебных лиц», ни «завышенных цен», ни «нанесения убытков городскому бюджету на сумму 22,1 млн. грн.».

Напомним, по сообщению Департамента связей с общественностью МВД Украины, работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили служебных лиц коммунального предприятия «Киевский метрополитен», которые по завышенным ценам закупили запасные части для вагонов метро и оборудование для станций метрополитена, чем нанесли ущерб городскому бюджету на сумму 22,1 млн. грн.

Прокуратурой столицы возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 367 (превышение власти или служебных полномочий и служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.