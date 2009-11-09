Главный поставщик по программе «Школьный автобус» - луцкий автозавод

Главным поставщиком автобусов по программе «Школьный автобус» будет Луцкий автозавод (новое название предприятия – «Автомобильная Компания «Богдан Моторс» - УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила на брифинге в Луцке.

«Как мы и договаривались, главным поставщиком, потому что имеет сертификат для производства школьных автобусов, будет Луцкий завод», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер выразила надежду, что программа «Школьный автобус» в Украине будет реализована до конца текущего года.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что для выполнения программы «Школьный автобус» ЛАЗ может увеличить количество работников на своем предприятии.

Как сообщал УНИАН, 28 октября 2009 г. акционеры ОАО «Луцкий автомобильный завод» (входит в состав Корпорации «Богдан») на собрании внесли изменения в устав общества, согласно которым новый устав будет зарегистрирован с новым названием предприятия – Публичное Акционерное Общество «Автомобильная Компания «Богдан Моторс».

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

В настоящее время методом полномасштабного производства выпускаются легковые авто Lada и Hyundai. В текущем году эти автобренды занимают соответственно первое и второе место по продажам в Украине.

Корпорация «Богдан» в июне 2008 года ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по производству легковых автомобилей, инвестировав в этот проект свыше 330 млн. долл.

По итогам 2008 года корпорация увеличила выпуск легковых авто на 63,4%, по сравнению с 2007 годом, до 88,316 тыс. штук, автобусов на 16,1% - до 3,775 тыс. штук.

Уставный капитал ПАО «Автомобильная Компания «Богдан Моторс» составляет 1,082 млрд. грн. и распределен на 4 326 890 612 простых именных акций.