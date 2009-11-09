ЮЗЖД отменила курсирование поезда №9/10 Киев-Одесса

На 3 дня отменено курсирование поезда № 9/10 Киев-Одесса в связи с тем, что с 10 по 12 ноября т.г. будут проводиться путевые ремонтные работы на железнодорожном перегоне Крыжополь-Рудница в Винницкой области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД).

Отмечается, что на период проведения ремонтных работ полностью отменяется курсирование ежедневного поезда №9/10 Киев-Одесса. То есть 9, 10, 11 ноября поезд не будет отправляться из Киева, а 10, 11, 12 ноября – из Одессы. Также по 13 ноября отменено курсирование в обоих направлениях беспересадочных вагонов Хмельницкий-Санкт-Петербург.

Кроме того, 10-12 ноября изменится время отправления и прибытия поезда №131/132 Хмельницкий – Симферополь. Из Хмельницкого поезд отправится 10 ноября в 12.56, в Симферополь поезд прибудет следующим утром в 09.27. Обратно поезд отправится 11 ноября в 11.57., а прибудет в Хмельницкий – в 08.56 на следующий день.

Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров следить за изменениями в расписании движения поездов.