Nokia заменит "зарядки" ряда моделей

Крупнейший в мире производитель мобильных телефонов Nokia начинает программу бесплатного обмена "ограниченного ряда зарядных устройств, выпущенных под маркой Nokia сторонними изготовителями" из-за возможных дефектов, говорится в опубликованном в понедельник заявлении финской компании, сообщает РИА Новости..

В документе сообщается, что обмену подлежат приспособления, произведенные китайской компанией BYD в период с 15 июня по 9 августа текущего года. В частности, речь идет о моделях AC-3U и AC-3E. Также программа по обмену распространяется на зарядные устройства модели AC-4U того же производителя, выпущенные в период с 13 апреля по 25 октября 2009 года.

Перечисленные приспособления могли быть проданы как вместе с устройствами Nokia, так и отдельно.

"Было установлено, что пластиковые корпуса данных зарядных устройств могут ослабнуть и раскрыться, обнажив внутренние компоненты зарядного устройства, и вызвать риск поражения электрическим током при прикосновении к ним во время подключения зарядного устройства к розетке", - говорится в заявлении Nokia.

В настоящее время компания не располагает данными о несчастных случаях или травмах, связанных с перечисленными выше зарядными устройствами, и их бесплатная замена осуществляется "в качестве меры предосторожности".

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, замене подлежат порядка 14 миллионов зарядных устройств, которые продавались в Европе, Северной Америке и Латинской Америке. Данные приспособления не продавались, по данным агентства, в Китае, Великобритании, Аргентине, Бразилии и ряде других стран.

"Обеспечение надежности и качества продукции является для корпорации Nokia задачей высочайшего приоритета. Если Ваше зарядное устройство подлежит обмену, мы рекомендуем прекратить его использование и бесплатно обменять его", - говорится в заявлении компании.