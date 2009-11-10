ДЖД отремонтировала более 570 км пути

На Донецкой железной дороге за 10 месяцев текущего года разными видами ремонта оздоровлено 571,6 км пути.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

В частности, модернизировано 70,6 км, капитальный ремонт проведен на 186 км, средний — 215 км и комплексно-оздоровительный — на 100 км путей. Кроме того, заменили на новые 220 комплектов стрелочных переводов, из них на железобетонных брусьях — 180 комплектов.

В октябре т.г. железнодорожники ДЖД разными видами ремонта оздоровили 159,3 км пути и заменили на новые 31 комплект стрелочных переводов, из них на железобетонных брусьях — 25 комплектов.

В пресс-службе отметили, что проведение комплексных путевых работ позволит повысить скорость движения на отремонтированных участках до максимально возможной при существующем техническом оснащении. К тому же, это благоприятно отражается на безопасности движения, плавности хода поездов, увеличивает надежность всех технических устройств, включая системы автоматики, телемеханики и связи.