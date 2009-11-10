Чистая прибыль "Ростелекома" за 1 полугодие упала в 6,9 раза

Россия. Чистая прибыль группы компаний "Ростелеком" за первое полугодие 2009 года по МСФО составила 1,431 млрд рублей, что на 85,4%, или в 6,9 раза меньше показателя за аналогичный период 2008 года (9,827 млрд руб.).

Ростелеком оказался среди тех неудачников, для которых кризис стал сложным испытанием. Слишком забюрократизированная система компании не позволяет быстро реагировать на изменения на рынке.