Глава Сбербанка РФ не исключает судебного разбирательства с GM

Глава Сбербанка Герман Греф не исключает разбирательства в суде по поводу срыва сделки по "Опелю".

"Мы проводим консультации с "ДжиЭм", мы вступили в юридические отношения, так как все вопросы должны быть цивилизованно решены", - цитирует председателя правления Сбербанка ИТАР-ТАСС. "Надеюсь, что нам удастся решить эти вопросы вне судебной процедуры, но мы готовы защищать свою позицию и в судах", - подчеркнул Греф. При этом он отметил, что, "кажется, мы имеем все возможности договориться с компанией "Дженерал Моторс" без использования инструментов судебной власти".

3 ноября Совет директоров компании "Дженерал моторс" принял решение не продавать германский концерн "Опель" канадско-австрийской фирме "Магна", выступающей в партнерстве с российскими Сбербанком и "Группой ГАЗ". Исполнительный директор "ДжиЭм" Фритц Хендерсон пояснил, что "предпринимательская атмосфера в Европе улучшилась", а финансовое положение его компании "значительно упрочилось"