"Магна" потребовала от GM возвратить 100 млн. евро

Руководство канадско-австрийской фирмы "Магна" требует от американского концерна "Дженерал моторс" возвращения финансовых средств, которые были израсходованы ранее в связи с возможной покупкой вместе с российским капиталом германского автопроизводителя "Опель". Об этом сообщил сегодня в интервью австрийской радиостанции ОРФ вице-президент "Магны" Зигфрид Вольф. сообщает ИТАР-ТАСС.

"В действительности, - отметил в этой связи предприниматель, - мы израсходовали огромную сумму, поскольку приходилось решать комплексные задачи по разработке планов реструктуризации "Опеля".

Со ссылкой на информированные источники радиостанция сообщила, что "речь идет о почти 100 млн евро".