Минтранс предлагает КМУ утвердить Порядок расчета компенсаций

Министерство транспорта и связи Украины (МТСУ) предлагает правительству утвердить «Порядок расчета объемов компенсационных выплат за льготные перевозки железнодорожным транспортом отдельных категорий граждан». Соответствующий проект постановления Кабинета министров, разработанный специалистами министерства, размещен на сайте МТСУ.

В соответствии с проектом, Министерству финансов во время формирования проекта Государственного бюджета Украины на соответствующий год, областным госадминистрациям во время формирования проектов местных бюджетов на следующие годы поручается предусматривать средства на расходы, связанные с компенсационными выплатами за льготные перевозки железнодорожным транспортом отдельных категорий граждан, с учетом реальных объемов перевозок.

Как известно, на сегодняшний день вопрос учета льготных перевозок и расчета объемов компенсационных выплат за льготный проезд железнодорожным транспортом отдельных категорий граждан законодательно не урегулирован.

В соответствии с предлагаемым Порядком, сумма недополученных доходных поступлений рассчитывается в автоматизированном режиме во время оформления каждого бесплатного и льготного проездного документа (билета) как разница между полной стоимостью проезда и стоимостью проезда, которую платит пассажир в соответствии с предоставленными льготами. На основании месячной станционной отчетности соответствующие железные дороги формируют учетную форму о недополученных доходных поступлениях за перевозку железнодорожным транспортом отдельных категорий граждан, затраты на перевозку которых возмещаются из Государственного и местных бюджетов. При этом Порядком предусмотрено, что железные дороги будут получать средства, недополученные за перевозку льготников, не позднее 27 числа следующего за отчетным месяца.

Как отмечают разработчики проекта постановления, целью принятия этого акта является определение механизма учета недополученных доходных поступлений и возмещения (компенсации) железным дорогам Украины потерь, связанных с предоставлением льгот отдельным категориям граждан на железнодорожном транспорте. Проектом постановления определяется механизм учета льготных категорий граждан, которые осуществляют проезд железнодорожным транспортом в дальнем и пригородном железнодорожном сообщении.

Одновременно проектом определяется порядок взаимодействия между железными дорогами Украины и распорядителями бюджетных средств в решении вопроса возмещения (компенсации) ущерба за выполненные перевозки граждан, которые имеют право на льготы в соответствии с действующим законодательством Украины.

В Минтранссвязи подчеркивают, что новый Порядок положительно повлияет на финансовое состояние железнодорожного транспорта, позволит уменьшить убыточность и предоставит возможность введения новых мощностей, модернизации технических средств, что улучшит качество обслуживания пассажиров.

Проект постановления предусматривает четкое разделение обязанностей стороны, предоставляющей услуги, то есть железной дороги, и распорядителя бюджетных средств относительно взаимоотношений в вопросе расчетов за перевозку льготных категорий граждан железнодорожным транспортом. При этом введение Порядка не ощутят льготные пассажиры, поскольку порядок оформления билета не изменится.

Напомним, распорядители бюджетных средств сегодня не в полной мере исполняют свои обязанности относительно принятия к учету расходов железных дорог и перечисления средств за перевозку. К примеру, за 2008 год железными дорогами предоставлено услуг по перевозке льготных категорий граждан на сумму 374,3 млн. грн., компенсировано лишь 154,5 млн. грн., или 41,3%. За январь-сентябрь текущего года железными дорогами Украины перевезено пассажиров льготных категорий на сумму свыше 381 млн. грн., а компенсация за эти перевозки составила лишь 93 млн. грн., то есть 24,4% от необходимой суммы.

Справка УНИАН. В соответствии с действующим законодательством Украины, железные дороги беспрепятственно предоставляют льготный и бесплатный проезд 25 категориям граждан, которые имеют право на соответствующие скидки при пользовании железнодорожным транспортом.