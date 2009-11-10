Инвестиции в российский автопром могут составить от 9 до 40 млрд. евро

Общий объем инвестиций в российский автопром, в зависимости от сценария, на ближайшие 20 лет может составить от 9 до 40 миллиардов евро, сообщил замглавы Минпромторга РФ Андрей Дементьев журналистам во вторник.

По его словам, речь идет о не только госсредствах, а конечный объем инвестиций зависит от того, какие цели будут реализовываться в отечественной автомобильной промышленности, передает РИА Новости.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов ранее сообщал, что Минэкономразвития совместно с Минпромторгом три сценария развития автопрома, все они ориентированы на то, что рынок будет привлекательным, и российский автопром будет развиваться в зависимости от решений, которые примет правительство. По его словам, все будет зависеть от того, будет ли правительство вводить меры таможенно-тарифной защиты для российских автопроизводителей, насколько российское государство готово поддерживать производителей либо участием в капитале, либо субсидированием процентной ставки. В целом сценарий развития этой отрасли ни коим образом не должен ограничивать права потребителей, подчеркнул Шувалов .