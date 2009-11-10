УЗ предлагает установить правовую базу электронных билетов

«Укрзализныця» предлагает установить правовую базу формы электронных проездных документов при продаже их через Интернет.

Как сообщается на сайте Министерства транспорта и связи Украины, специалисты «Укрзализныци» подготовили соответствующие изменения в совместный приказ Минтранса и Государственной налоговой администрации №712/431 от 24 октября 2001 года «Об утверждении Порядка оформления расчетных и отчетных документов при осуществлении продажи проездных и перевозочных документов на железнодорожном транспорте».

Как отмечается в сообщении, на сегодня образцы всех документов на бумажных носителях утверждены приказом Минтранса и ГНАУ «Об утверждении Порядка оформления расчетных и отчетных документов при осуществлении продажи проездных и перевозочных документов на железнодорожном транспорте». При этом для внедрения продажи электронных билетов необходимо утверждение электронного проездного документа, что и предлагается этим приказом.

Как напоминают разработчики проекта, на первом этапе продажи электронных ж/д билетов, который уже действует, бронируются места на пассажирские поезда через Интернет, а оформление осуществляется по полученному паролю в билетной кассе, как при обычной покупке (продажа с отложенный печатью). При этом применяются утвержденные формы бланков проездных документов.

В то же время, электронный проездной документ не будет печататься на бланках проездных документов строгого учета и у пассажира не будет необходимости обращаться в кассу. Посадка в поезд будет осуществляться по информации, распечатанной самим пассажиром и проверенной проводником вагона соответствующими средствами, которые будут считывать информацию.

На сегодня перевозки пассажиров осуществляются по проездным документам, которые выдаются пассажирам на бумажном носителе и утверждены «Порядком оформления расчетных и отчетных документов при осуществлении продажи проездных и перевозочных документов на железнодорожном транспорте».

Принятие проекта приказа приведет нормативную базу относительно перевозки пассажиров железной дорогой в соответствие с законодательством. «Укрзализныця» принимает замечания и предложения к проекту в течение месяца.

Как сообщал УНИАН, с декабря 2008 года «Укрзализныця» ввела услугу бронирования билетов через Интернет, с 30 марта 2009 года – услугу бронирования и продажи билетов через Интернет на своем официальном веб-сайте. Оплатить заказ можно платежной карточкой Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП) или международной платежной карточкой (VISA, MasterCard, VISA Elektron, Maestro). После оплаты пассажир получает уникальный цифровой код, по предъявлению которого он оформляет свой билет в любой кассе «Укрзализныци» в любой день до отправления поезда. При этом через сеть Интернет можно заказывать билеты за полную стоимость и детские. Бесплатные и льготные проездные документы оформляются исключительно в кассах.

Напомним, ранее отмечалось, что киоски самообслуживания по продаже билетов появятся в конце 2009 – начале 2010 года.