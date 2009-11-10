Латвия увеличивает штраф за управление машиной в нетрезвом виде
16:00, 10 ноября 2009Транспорт/Связь
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В два раза
Правительство Латвии на заседании во вторник решило увеличить максимальный размер штрафа за управление автотранспортом в нетрезвом виде с 500 латов (1000 долларов) до 1000 латов (2000 долларов), говорится в сообщении пресс-службы кабмина балтийской республики. Р
ешение правительства также предусматривает за управление автомобилем в нетрезвом виде увеличение срока лишения водительских прав с двух до четырех лет .
Сейчас Кодекс административных нарушений Латвии предусматривает для физических лиц максимальный штраф за управление автотранспортом при содержании алкоголя в крови, превышающем 1,5 промилле, в размере до 500 латов и лишение водительских прав сроком на два года, передает РИА Новости.
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