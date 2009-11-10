Шанхайский порт вышел на 1-е место в мире

Пропускная способность порта Шанхая выросла в сентябре на 3% и составила 2,23 млн контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте.

Таким образом, порт вышел на первое место в мире, сменив на позиции лидера Сингапур, пропускная способность которого составляла 2,15 млн контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте, передает Maestro-travel.

Однако, с начала года по настоящее время пропускная способность Сингапура составила 18,94 млн контейнеров против 18,24 млн контейнеров Шанхая.

Существует предположение, что де-факто Шанхай является первым по контейнерным перевозкам портом в мире, т.к. объем перевалки грузов в порту Сингапура предоставляет ему безупречное с юридико-технической стороны преимущество, т.к. многие из контейнеров учитываются дважды.

Однако, в случае перевалки, контейнеры прибывают в порт загрузки-выгрузки, например, в Сингапур, где контейнеры учитывают, когда они приходят в порт и повторно учитывают, когда они покидают его на другом судне.

Самую высокую пропускную способность порты Китая показали в сентябре, когда многие из главных мировых портов вне Китая переживали падение уровня контейнерных перевозок по сравнению с августовскими показателями.

Общая пропускная способность 11 контейнерных портов Китая, в том числе порта Гонконг, поднялась до 10,89 млн контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте. В этом году по уровню контейнерных перевозок в мире эти цифры максимальные.

Помимо порта Шанхая рост уровня перевозок наблюдается в портах городов Нинбо, Циндао, Тяньцзинь.