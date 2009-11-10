ЕК против сделки по покупки Oracle компании Sun Microsystems

Европейские антимонопольные органы выразили официальный протест в связи с возможной покупкой Oracle Corp. компании Sun Microsystems Inc., что осложнило сделку размером 7,4 миллиарда долларов, которую уже одобрили власти США, пишет The Wall Street Journal.

Компании сообщили в понедельник, что Еврокомиссия выпустила заявление, содержащее определенные возражения, которые касаются сделки. В Комиссии опасаются, что взятие под контроль компанией Oracle программного обеспечения базы данных Sun MySQL снизит конкуренцию на рынке баз данных. Данный шаг не означает, что Евросоюз обязательно отклонит сделку, однако задержка в ее исполнении вполне реальна, так как регуляторы увидели в ней нарушение принципов конкуренции.

Ранее Министерство юстиции США одобрило покупку Oracle компании Sun и вновь заявило в понедельник, что, согласно его заключению, сделка не представляет угрозы для конкуренции. Oracle, у которой была возможность ответить на возражения Еврокомиссии, заявила, что данный шаг со стороны ЕС показывает "абсолютное непонимание принципов конкуренции на рынке баз данных", а также динамики на рынке программного обеспечения с так называемой открытой архитектурой, ярким представителем которого является сервис MySQL.

Еврокомиссия должна вынести окончательное решение по сделке 19 января. Oracle может подать апелляцию, если Евросоюз решит заблокировать сделку. В этом случае сделка будет рассматриваться в суде, и процесс может затянуться на месяцы и даже годы, заявил президент American Antitrust Institute Берт Фойер. Oracle Corporation и Sun Microsystems заявили о планирующейся сделке в апреле текущего года. По словам руководства Oracle, после объединения с Sun компания станет единственным мировым производителем, способным создавать целостные интегрированные системы дисковых приложений, что для конечного пользователя обернется снижением стоимости товаров при повышении их качества. При этом будут активно использоваться два наиболее известных программных актива Sun - язык программирования Java и операционная система Solaris, которые ранее использовались компанией Oracle.