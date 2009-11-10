Временным руководителем Opel назначен американец

Исполняющим обязанности главы немецкого автоконцерна Opel назначен менеджер материнской корпорации General Motors (GM), американец Ник Рейли, передает немецкое информагентство DPA. На этом посту Рейли сменит Карла-Петера Форстера. Последний некоторое время назад написал заявление об уходе в ответ на решение руководства GM не продавать Opel консорциуму австро-канадской Magna и российского Сбербанка. Другие подробности пока не сообщаются.

В начале ноября на заседании правления концерна в Детройте GM было приняло решение не продавать Opel консорциуму Magna-Сбербанк в связи с улучшением деловой обстановки в Европе.