GM выплатила выплатила Opel 200 млн. евро кредита

General Motors выплатила во вторник 200 миллионов евро из 1,5-миллиардного бридж-кредита, выданного ее европейскому отделению Opel и планирует вернуть остальное к концу месяца.

"Сейчас наш баланс составляет 600 миллионов евро. Мы планируем выплатить его до 30 ноября", - сказал финансовый директор европейского отделения GM Энрико Дигироламо, сообщает Рейтер.