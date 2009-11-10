GM выплатила выплатила Opel 200 млн. евро кредита

17:30, 10 ноября 2009
Транспорт/Связь
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Остальные 600 млн. - до декабря

General Motors выплатила во вторник 200 миллионов евро из 1,5-миллиардного бридж-кредита, выданного ее европейскому отделению Opel и планирует вернуть остальное к концу месяца.

"Сейчас наш баланс составляет 600 миллионов евро. Мы планируем выплатить его до 30 ноября", - сказал финансовый директор европейского отделения GM Энрико Дигироламо, сообщает Рейтер.

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