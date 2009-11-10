Мировые продажи сотовых в 4-м квартале вырастут на 3%

Мировые продажи мобильных устройств прекратят четырехквартальное падение в последние три месяца года на фоне восстановления глобальной экономики.

Продажи в четвертом "рождественском" квартале вырастут на три процента, что несколько скрасит ожидаемое годовое снижение на 6,9 процента, считают опрошенные Рейтер представители нескольких десятков банков, брокерских и исследовательских компаний.

"Мировая мобильная индустрия выйдет из рецессии в четвертом квартале", - сказал Нейл Мостон из Strategy Analytics.

В то время как индустрия мобильных телефонов переживает не лучшие времена, продажи смартфонов неуклонно растут. Эксперты ожидают рост рынка смартфонов на 20-30 процентов в этом году.

Однако конкуренция в этой сфере производства обостряется, оставляя некоторые популярные бренды "за бортом".

Так, четвертый в мире производитель смартфонов в мире HTC сообщил, что из-за усилившейся конкуренции, приведшей к снижению цен, продажи компании в четвертом квартале 2009 года "просядут" на 15 процентов в годовом исчислении.

"Потребители из Европы и Азии, кажется, по-прежнему тяготеют к недорогим смартфонам и телефонам, оснащенным сенсорным экраном", - сказал аналитик Теро Куиттинен из MKM Partners.

"А это ведет к усилению давления на цены смартфонов, находящихся в более высоком ценовой диапазоне".

ВЕСЕЛОГО РОЖДЕСТВА

"Мы думаем, что Рождество будет намного успешней в этом году", - сказала Каролина Миланеси из Gartner.

"В 2010 (продажи) LG и Samsung будут расти, а Apple действительно упрочится за пределами Соединенных Штатов".

По мнению экспертов, Sony Ericsson и Motorola продолжат терять свои позиции на рынке.

Обе компании представили новые смартфоны, надеясь вернуть утраченную долю рынка, но эксперты считают эти меры недостаточными.

"Я не думаю, что что-то действительно изменится для Motorola и Sony Ericsson до второго полугодия", - прокомментировала Миланеси.