МАУ вводит новый рейс из Киева в Йоханнесбург

С 13 ноября 2009 года два раза в неделю - по понедельникам и пятницам - авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» начнет выполнять новый рейс Киев - Абу-Даби (ОАЭ) - Йоханнесбург (ЮАР).

Об этом УНИАН сообщили в компании.

С 25 ноября 2009 года частотность рейса будет увеличена до трех раз в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Полеты будут выполняться МАУ в партнерстве с авиакомпанией Etihad Airways на основе соглашения о совместной эксплуатации воздушной линии.

Как отмечают в компании, благодаря новому рейсу пассажиры смогут добраться из столицы Украины в ЮАР по наиболее короткому и географически прямому маршруту. Время стыковки в аэропорту Абу-Даби составляет 1 час 35 минут на пути из Киева в Йоханнесбург и 1 час 45 минут в обратном направлении.

«Открытие нового воздушного пути между Киевом и Йоханнесбургом через Абу-Даби – это, фактически, открытие первого дальне-магистрального рейса МАУ. Мы оцениваем африканский континент как чрезвычайно перспективное направление с точки зрения дальнейшего развития маршрутной сети МАУ», - отметил вице-президент по продажам и маркетингу Сергей ФОМЕНКО.

Справка УНИАН. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800». Авиакомпания выполняет собственные регулярные рейсы в Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель, Берлин, Франкфурт, Вену, Цюрих, Рим, Милан, Мадрид, Барселону, Лиссабон, Хельсинки, Дубаи, Кувейт, Абу-Даби, Тбилиси, Монастир, Ниццу, Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Харьков, Луганск, Ужгород, Днепропетровск, Одессу и Симферополь.

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, Austrian Airlines – 22,5%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - 9,9%, и другие – 6%.