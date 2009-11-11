ЮЗЖД увеличила среднесуточную нагрузку грузов на 3%

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) в октябре т.г. в среднем ежесуточно нагружала по 92 тыс. 811 тонны грузов, что, сравнительно с сентябрем т.г., больше на 2 572 тонны (на 2,9%).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, по сравнению с январем т.г., среднесуточная нагрузка на железной дороге выросла на 57 тыс. 344 тонны – в 2,6 раза.

В целом в октябре Юго-Западная железная дорога, чтоб обеспечить перевозку грузов, задействовала 79 тыс. 337 вагонов. В частности, для нагрузки железнодорожники использовали – 46 тыс. 557 вагонов, что на 3 тыс. 073 вагона больше, чем в сентябре, а для выгрузки – 32 тыс. 780 вагонов, что превышает сентябрьские показатели на 1 тыс. 383 вагона.

Отметим, Юго-Западная железная дорога обеспечивает перевозку таких основных видов груза: строительные материалы, зерновые, промышленное сырье, нефтепродукты, продовольственные товары, цветная руда, утиль черных металлов и другие.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины с января по сентябрь 2009 года перевезли 282,21 млн. тонн грузов, что на 29,35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По прогнозам «Укрзализныци», железные дороги в целом по итогам 2009 г., в связи с падением объемов перевозок, сравнительно с прошлым годом, недополучат около 7 млрд. грн. Осенью т.г. «Укрзализныця» отмечает стабилизацию и улучшение динамики перевозки грузов. В частности, в октябре ведомство вышло на прошлогодний уровень нагрузок — 1 млн. тонн ежесуточно.