ГАИ Киева рекомендует днем включать "ближний свет" фар

Начальник столичного ГАИ Анатолий СИРЕНКО считает целесообразным использование днем "ближнего света" фар и уже обязал всех автоинспекторов Киева включать его на патрульных автомобилях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе киевского Управления ГАИ.

Как отметил А.СИРЕНКО, несколько лет назад Госавтоинспекция выступала инициатором введения для украинских водителей правила использования внешних световых приборов в дневное время в осенне-зимний период.

"Например, для тех же пешеходов, с участием которых в Киеве происходит почти половина всех ДТП, включенные фары стали бы дополнительным предупреждением об опасности, которую несет в себе движущийся автомобиль. Однако на то время в силу целого ряда причин закрепить законодательно это предложение не удалось", - отметил руководитель столичного ГАИ.

В то же время А.СИРЕНКО напомнил, что в соответствии с п.19.1 Правил дорожного движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости (например, в туман, снегопад, сильный дождь) независимо от степени освещенности дорог, водитель обязан включать фары ближнего света.

За нарушение этого правила действующим законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 425 до 510 гривен.

Кроме этого, руководитель киевского ГАИ призвал водителей не забывать проверять регулировку световых приборов, поскольку ослепляющий свет фар встречного автомобиля заставляет не только резко уменьшать скорость, но иногда и прибегать к экстренному торможению.