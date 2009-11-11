«Борисполь» получил очередной транш японского кредита

Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» получило очередной транш в рамках кредита Японского банка международного сотрудничества (JBIC) в размере 10 млн. 731 тыс. грн. (120 млн. 667 тыс. иен).

Об этом сообщается на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как сообщал УНИАН, аэропорт «Борисполь» получил уже несколько траншей в рамках кредита JBIC. В частности, в июне т.г. транш составил 106 млн. 330 тыс. грн. (1 млрд. 365 млн. 716 тыс. 966 иен). Первый транш в размере 76 тыс. долл. США по японскому кредиту Украина получила 10 марта 2006 года.

Строительство терминала D предусматривается за счет средств японской кредитной линии, которая составляет 180 млн. долл. (75%). Обязательства аэропорта “Борисполь” по строительству нового терминала – 60 млн. долл. (25%).

29 марта 2005 года в Киеве было подписано соглашение (в форме обмена нотами) между правительствами Украины и Японии о предоставлении кредита для финансирования проекта развития ГМА «Борисполь» на срок 30 лет и на сумму до 19 млрд. 92 млн. иен (около 180 млн. долл.). Верховная Рада Украины ратифицировала это соглашение 16 июня 2005 года.

Субкредитное соглашение подписано с банком-агентом в Украине – Государственным международным экспортно-импортным банком – 22 сентября 2005 года с выплатой 2,5% годовых. Кредит предоставлен на срок до 10 марта 2035 года. Срок погашения кредита – с 10 сентября 2015 года по 10 марта 2035 года. Дата закрытия кредитной линии – 31 декабря 2010 года.

В июле 2008 года был определен победитель тендера на строительство этого терминала – турецкая группа «Dogus/Alarko/YAD». Окончание строительства терминала запланировано на конец 2010 – начало 2011 года. Пропускная способность здания пассажирского терминала первой фазы строительства будет составлять 1500 пассажиров в час пик, а введение в эксплуатацию терминала вместе с существующими мощностями аэропорта обеспечит обслуживание «Борисполем» 8,1 млн. пассажиров в год.