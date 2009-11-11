Продажи новых авто в 2010 г. останутся на нынешнем уровне

Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) прогнозирует в 2010 году сохранение объема продаж новых автомобилей на уровне 2009 года – около 165-170 тыс. штук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве генеральный директор ВААИД Олег НАЗАРЕНКО.

По его словам, в 2010 году возможно даже небольшое падение рынка на 5% по сравнению с 2009 годом. При этом он отметил, что основными факторами, которые будут влиять на рынок новых автомобилей в Украине в 2010 году, станут восстановление экономики, возрождение автокредитования и широкое применение кредитных программ непосредственно от автопроизводителей.

«Если будут кредитные программы от производителей, то может быть рост продаж в 2010 году на 20-30%», – добавил О.НАЗАРЕНКО.

Также он отметил, что по итогам десяти месяцев этого года украинский авторынок достиг дна, и, по прогнозам ВААИД, месячные продажи автомобилей уже не упадут ниже 10 тыс. штук.

Справка УНИАН. По информации Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и диллеров (ВААИД), продажи новых автомобилей в Украине в 2008 году увеличились на 15% по сравнению с 2007 годом – до 623 тыс. штук (в 2007 году было продано 542 тыс. штук автомобилей).