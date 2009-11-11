В Сумской обл. вводятся дополнительные меры против эпидемии

Председатель Сумской областной госадминистрации Николай ЛАВРИК поручил главному санитарному врачу области Вячеславу ПСАРЕВУ ввести дополнительные меры эпидемической безопасности на международных и местных пунктах пропуска на государственной границе Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской ОГА, сегодня Н.ЛАВРИК осмотрел санитарный пост международного пункта пропуска «Юнаковка» в Сумском районе и пообщался с представителями санитарно-эпидемиологической и пограничной служб. Он отметил, что все работники на пункте пропуска соблюдают масочный режим, помещение пункта проходит необходимую дезинфекционную обработку.

Однако, сегодня во время пересечения границы граждане не проходят медицинский осмотр. С ними лишь общается представитель санэпидемстанции, тогда как в Российской Федерации проводится измерение температуры тела человека электронными термометрами.

Учитывая эпидемическую ситуацию в области, Н.ЛАВРИК поручил В.ПСАРЕВУ ввести на пунктах пропуска аналогичный режим.