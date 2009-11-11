В Харькове к Евро-2012 сдана в эксплуатацию ул. Державинская

В рамках подготовки к Чемпионату Европы по футболу 2012 года в Харькове сдана в эксплуатацию улица Державинская, которая связывает стадион «Металлист» с международным аэропортом.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе группы DCH, уже завершен главный этап реконструкции улицы Державинской - важного звена транспортной системы Харькова, которую город планирует модернизировать к Евро-2012.

Финансирование работ по реконструкции улицы Державинской и прилегающих территорий, оформлению внешнего вида окружающих зданий и сооружений осуществлено за средства группы DCH (президент Александр ЯРОСЛАВСКИЙ), которая реализует Комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012.

Эта улица кратчайшим путем соединяет стадион «Металлист» с международным аэропортом «Харьков» - по этому маршруту будет осуществляться основное движение участников, болельщиков и гостей чемпионата.

В частности, по данным пресс-службы, по улице Державинской, прилегающей улице Храмной и переулку Власовскому, а также в районе стадиона «Металлист» по европейским технологиям уложен высококачественный крупнозернистый асфальт.

После окончательного завершения всего комплекса работ, которые выполняет местная компания «Стальконструкция», Харьков получит городскую улицу 1-го класса.

Также сегодня сдана в эксплуатацию одноуровневая транспортная развязка с проспекта Гагарина на улицу Державинскую, которая, по заключениям специалистов, значительно упрощает движение. Инженерные и строительные работы всех указанных объектов выполнены в соответствии с Государственными строительными нормами, что обеспечит их нормальную и длительную эксплуатацию.

Комплексная реконструкция улицы Державинской, а также сдача в эксплуатацию в августе 2009 года Пушкинской и Рымарской улиц в центре Харькова является важным этапом в реализации программы подготовки транспортной системы города к Евро-2012, подчеркнули в пресс-службе. Этой программой предусмотрена реконструкция 62 улиц Харькова общей протяжностью более 120 км.

Справка УНИАН. Комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012 реализует группа DCH - одна из крупнейших бизнес-групп Украины. Бенефициар – А.ЯРОСЛАВСКИЙ. Комплексная программа включает реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города (в частности, стадиона «Металлист») и международного аэропорта «Харьков».